Вчера, в Виннице ОО "Мы - Винничане" и Благотворительный фонд "Украинский Альянс" объявили о начале второго благотворительного марафона, который на этот раз проходит онлайн.

Цель очередной акции винничан в поддержку фронта: приобретение 100 FPV дронов-камикадзе для боевых подразделений ВСУ и Сил обороны.

Об этом говорится в совместном видеообращении народных депутатов из Винницкой области Ларисы Билозир, Геннадия Вацака, Николая Кучера, народного депутата двух созывов, экс-мера и экс-председателя ОГА Александра Домбровского, народного депутата VIII созыва Сергея Кудлаенко и организаторов благотворительного марафона: председателя Общественного объединения Валерия Коровия (глава Винницкой ОГА 2015-2019) и основателя Благотворительного фонда "Украинский Альянс" Николая Филонова.

Ранее, во время проведения первого этапа мероприятия "Миллион на ВСУ от Винничан" за счет собственных взносов, партнерских средств представителей бизнеса и донатов граждан, было собрано на ВСУ вдвое больше, чем ожидалось – 2 миллиона 100 тысяч гривень.

Вся закупленная техника: дроны "мавики", тепловизоры, прицелы, зарядные станции – уже на передовых позициях обороны нашей страны. Кроме того, организаторы сбора средств перечислили полмиллиона гривень на счета фандрейзинговой инициативы Президента Украины Владимира Зеленского United24.

Все приобретенные ударные дроны также будут распределены между боевыми подразделениями ВСУ и Сил территориальной обороны.

Присоединиться к сбору на дроны-камикадзе для ВСУ можно с карточки любого банка по ссылке: 🔗 https://next.privat24.ua/payments/form/%7B%22token%22:%22a08996b8-9611-47c0-b6b7-8266da5fd24f%22%7D

Банковские реквизиты для юридических лиц:

Наименование организации: ОО "Мы - Винничане"

Код получателя: 44597721

Название банка: АО КБ "ПриватБанк"

Счет IBAN: UA033052990000026007026111924

Валюта: UAH

Донат в криптовалюте:

BITCOIN WALLET address: 1MuZ15bQpGa4e4q85ShvDyXH6DAYjC1T2e Donate with ETHEREUM WALLET address: 0xb11a12d0306084b2812b916a85595e9533b96018

Все реквизиты благотворительного фонда "Украинский альянс" здесь.

Справка. С начала полномасштабного вторжения ОО "Мы - Винничане" вместе с партнерами приобрели техники, спецсредств, оборудования, продуктов питания, дронов, средств защиты на десятки миллионов гривень.