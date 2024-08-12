Российский диктатор Владимир Путин потребовал от подчиненных обеспечить надежное прикрытие российской границы после того, как украинские войска будут выбиты из Курской области. Соответствующее заявление он сделал на расширенном совещании с силовиками и главами регионов.
"Главная задача стоит перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", – заявил он, добавив, что ФСБ и Росгвардия должны заняться "контртеррористической ситуацией" и обеспечить борьбу с украинскими ДРГ.
Также Путин озвучил мнение, что украинская операция в Курской области призвана улучшить переговорную позицию Украины, когда дело дойдет до заключения мира. При этом он намекнул, что не собирается вести переговоры о мире с Украиной.
"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики", - заявил диктатор, ранее хваставшийся успехами в уничтожении украинской энергетики.
Также он уверяет, что потери ВСУ, особенно наиболее боеспособных бригад, отправленных в Курскую область, якобы "драматически увеличились", хотя никаких конкретных данных Путин не приводит.
"Подобные акции безусловно преследуют главную военную цель, а именно – остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Донецкой, Луганской народных республик, территорий Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил не только не снизились, а наоборот увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши силы продвигаются вперед", – заявил российский диктатор.
Наконец, российский правитель утверждает, что после разгрома российских войск в Курской области количество россиян, желающих попасть на фронт, якобы увеличилось.
Бои в Курской области: последние новости
Как писал УНИАН, по последним данным, украинских военных заметили в 22 км юго-восточнее от города Суджа - около села Гирьи. Там проходит дорога из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района. Это говорит о дальнейшем продвижении ВСУ на Курском фронте.
Также мы рассказывали, что внезапная атака украинских войск на Курскую область шокировала Путина и военное руководство страны-агрессора. По мнению аналитиков Института изучения войны, в Курской области уже несколько дней подряд царит хаос. Российские власти публично сообщают о якобы успешной и добровольной эвакуации местного населения.