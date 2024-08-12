Диктатор уверяет, что оккупанты резко ускорили продвижение на Донбассе, а пушечное мясо якобы само просится на фронт.

Российский диктатор Владимир Путин потребовал от подчиненных обеспечить надежное прикрытие российской границы после того, как украинские войска будут выбиты из Курской области. Соответствующее заявление он сделал на расширенном совещании с силовиками и главами регионов.

"Главная задача стоит перед Министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы", – заявил он, добавив, что ФСБ и Росгвардия должны заняться "контртеррористической ситуацией" и обеспечить борьбу с украинскими ДРГ.

Также Путин озвучил мнение, что украинская операция в Курской области призвана улучшить переговорную позицию Украины, когда дело дойдет до заключения мира. При этом он намекнул, что не собирается вести переговоры о мире с Украиной.

"О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики", - заявил диктатор, ранее хваставшийся успехами в уничтожении украинской энергетики.

Также он уверяет, что потери ВСУ, особенно наиболее боеспособных бригад, отправленных в Курскую область, якобы "драматически увеличились", хотя никаких конкретных данных Путин не приводит.

"Подобные акции безусловно преследуют главную военную цель, а именно – остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Донецкой, Луганской народных республик, территорий Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил не только не снизились, а наоборот увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши силы продвигаются вперед", – заявил российский диктатор.

Наконец, российский правитель утверждает, что после разгрома российских войск в Курской области количество россиян, желающих попасть на фронт, якобы увеличилось.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, по последним данным, украинских военных заметили в 22 км юго-восточнее от города Суджа - около села Гирьи. Там проходит дорога из Суджи на слободу Белая — райцентр Беловского района. Это говорит о дальнейшем продвижении ВСУ на Курском фронте.

Также мы рассказывали, что внезапная атака украинских войск на Курскую область шокировала Путина и военное руководство страны-агрессора. По мнению аналитиков Института изучения войны, в Курской области уже несколько дней подряд царит хаос. Российские власти публично сообщают о якобы успешной и добровольной эвакуации местного населения.

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