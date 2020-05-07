На сервисе BlaBlaCar во время карантина возросло количество мошенников: как не стать жертвой нечестных водителей (видео)

Журналисты рекомендуют перед выездом окончательно выяснить цену и условия поездки.

Украинцы во время карантина ищут разные способы добраться из точки А в точку Б. Ситуацией пользуются и мошенники. На популярной платформе BlaBlaCar, прямо сейчас есть очень много привлекательных объявлений, некоторые из которых могут быть опасными.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, пассажирка Соломия Горобюк рассказала журналистам, как стала жертвой мошенника с BlaBlaCar.

По телефону она договорилась с водителем о цене. Машина должна быть легковой, но девушка оказалась в забитом людьми автобусе. После выезда за пределы города всех ждал неприятный сюрприз: водитель остановился и потребовал от пассажиров рассчитаться, при том по цене, которая втрое превышала предварительно указанную на сайте. Кому не нравится – может не ехать.

Такие схемы мошеннического заработка после начала карантина участились. В этом убедились и журналисты, которые попытались заказать поездку до Днепра. На сайте было указано, что едет легковая машина, цена – 250 гривень. Однако в телефонном разговоре с водителем выясняется совсем другое – едет не легковушка, а микроавтобус, и не за 250, а за 500 гривень.

Отмечается, что такие схемы – это мошенничество. В полиции рекомендуют сразу писать соответствующее заявление. Журналисты рекомендуют тщательно проверять историю водителя на сайте, и перед выездом окончательно выяснить в личном разговоре цену и условия поездки.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что к 22 мая резких изменений относительно общественного транспорта не будет, и большее количество людей сможет пользоваться им после этой даты.