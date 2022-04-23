В Киевской области активно проводятся работы по восстановлению разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры.

Огромная территория Киевской области находится на этапе разминирования. Чтобы его завершить, саперам могут понадобиться годы.

Об этом заявил глава гуманитарного направления Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телеканала "Дом".

"Алгоритм действий по восстановлению Киевской области определен. У нас в 35 территориальных общинах проходили боевые действия, или они были оккупированы. Это огромная территория, которую в первую очередь сейчас нужно обследовать, провести разминирование, хотя бы такой поверхностный осмотр. Если мы будем говорить о полном разминировании мы понимаем, что на это уйдут годы", - сказал Кулеба.

По его словам, в области активно проводятся работы по восстановлению разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры. Так, после разминирования идет этап восстановления электросетей, водо- и газоснабжения и других элементов критической инфраструктуры, например - связь.

"Достаточно быстро и эффективно восстанавливаются мостовые переправы... По всем направлениям ведется активная работа", - добавил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Киевской ОГА Александр Павлюк предупредил, что разминирование всей территории области может занять до года.

По его словам, основные мероприятия по разминированию населенных пунктов, дорог местные власти планируют до конца мая. Тогда же планируют полностью восстановить водо-, газо- и электроснабжение.

Ранее Александр Павлюк сообщал, что конец мая - это более или менее реальная дата, когда люди смогут возвращаться в освобожденные районы Киевщины.

Вас также могут заинтересовать новости: