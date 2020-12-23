Приказ об участии военных в похоронах Кернеса отменен.

В церемонии прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом не будут участвовать президент, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

Читайте такжеОтпевание Кернеса транслируют онлайн

Это следует из сообщения на сайте Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Как отметили в университете, к церемонии прощания с Кернесом ранее в соответствии с Уставом привлекли около 50 военных, поскольку на ней предусматривалось участие руководства страны – Президента, председателя ВР или премьер-министра. Однако участие в церемонии первых лиц государства не подтвердилось.

"Позже, когда стало известно, что указанные лица на похороны городского головы не прибудут, приказ начальника Харьковского гарнизона об участии военнослужащих в церемонии был отменен», - говорится в сообщении.

Кернес умер: подробности смерти мэра Харькова

17 декабря городской голова Харькова Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите", куда его доставили в сентябре в связи с подтвержденным COVID-19.

В тот же день в Харькове объявили трехдневный траур - 17, 18, 19 декабря. Впоследствии один день траура перенесли на день похорон городского головы.

21 декабря самолет с телом Кернеса прибыл из Берлина в Харьков. Похоронят его 23 декабря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров