На прошлой неделе проверено 15 столичных пляжей, и на всех вода не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Из-за кишечной палочки в воде на пляжах Киева запретили купаться.

Об этом сообщили столичные власти. Как отмечается, на прошлой неделе КП "Плесо" взяло пробы воды на столичных пляжах "Золотой", "Предместная Слободка", "Черторый", "Наталка", "Центральный", "Молодежный", "Детский", "Венеция", "Радуга", "Галерный", "Тельбин", "Радуга", "Троещина", "Вербный", "Пуща-Водица".

"По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды, на перечисленных пляжах не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, а следовательно купаться на них запрещено. Так, индекс ЛКП (лактопозитивная кишечная палочка) в пробах воды свидетельствует об общей бактериологической загрязненности водоемов", - говорится в сообщении.

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Обращается внимание, что кишечная палочка активно размножается в водоемах в жару и после обильных осадков. При попадании в организм кишечная палочка может вызвать кишечные инфекции (самые частые симптомы: тошнота и диарея), воспаление мочевыводящих путей, половых органов и более тяжелые заболевания.

Симптомы острой кишечной инфекции, при которых нужно немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе.

Кроме того, "тревожным звоночком" является незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

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Как сообщал УНИАН, в 2024 году пляжный сезон в столице не объявляли, учитывая действие военного положения и соответствующее решение Совета обороны города Киева. Гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха во избежание массового скопления людей.

Вместе с тем, как отметили в КГГА, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха. Речь идет об обслуживании инженерных сетей, уборке и санитарной обработке территорий, в частности, против насекомых.

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