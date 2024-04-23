Жителям и гостям Киева рекомендуют воздержаться от посещения пляжей из соображений безопасности.

В Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

В сообщении сказано, что на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА принято решение о том, чтобы в Киеве не открывать пляжный сезон, учитывая действие военного положения.

"Как и предыдущие два года, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и убежищам во время воздушной тревоги", - сказано в сообщении.

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При этом отмечается, что, в соответствии с действующими требованиями, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха. Речь идет об обслуживании инженерных сетей, уборке и санитарной обработке территорий, в частности, против насекомых.

В КГГА напомнили, что с введением военного положения во всех регионах Украины из соображений безопасности действуют ограничения, установленные местными военными госадминистрациями. В частности, запрещено посещение лесов и навигация определенных плавсредств на водных объектах, ограничено или запрещено посещение отдельных туристических маршрутов и объектов.

Пляжный сезон в Киеве

В Киеве еще в начале апреля был неофициально открыт пляжный сезон. В частности, 10 апреля в столице была безветренная и очень теплая погода, столбики термометров достигли отметки +26 градусов. В тот день на одном из столичных пляжей - на муниципальном "Венеция" люди неофициально начали пляжный сезон. Там были отдыхающие, которые загорали, а некоторые и купались.

В тот день, по данным Украинского гидрометцентра, температура воды в Днепре составляла 12 градусов.

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