Людей также предостерегают от прогулок по побережью и рыбалки.

В Одессе из-за минной и инфекционной опасности, которая имеет место из-за теракта на Каховской ГЭС, официально запретили купаться в Черном море.

Как сообщает пресс-службе Одесской областной военной администрации, водопользование очень опасно.

"Купаться в море строго запрещено! В акватории Черного моря, из-за теракта врага на Каховской ГЭС, остается угроза взрывоопасных предметов и инфекций. Также предостерегаем жителей региона от прогулок по побережью и рыбалки", - акцентируют в ОВА.

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Население просят особое внимание уделять детям, чтобы предупредить их пребывание на побережье.

Сейчас в городе даже появились соответствующие предупреждающие ситилайты.

Уничтожение Каховской ГЭС-последствия для экологии

Как сообщал УНИАН, из-за подрыв на дамбе Каховской ГЭС, который россияне совершили 6 июня, произошло искусственное наводнение, убившее целый биогеоценоз – большую территорию суши вместе со всеми живыми организмами.

Также бурные потоки снесли десятки жилых домов, АЗС, размыли скотомогильники и тому подобное. Кроме того, размыты большие "залежи" взрывных устройств, которыми россияне минировали определенную зону. Все это с грязной пресной водой попало в Черное море, в частности, на побережье Одесской области.

На побережье Черного моря, в Днестровском лимане и реке Дунай обнаружено много опасных возбудителей. Купаться и ловить рыбу запрещено.

На днях на побережье Черного моря в Одессе обнаружили холероподобный вибрион.

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