Им было 20 и 34 года.

На освобожденной территории Николаевской области правоохранители обнаружили тела двух гражданских, которых российские военные расстреляли весной прошлого года. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что правоохранители продолжают выявлять и документировать военные преступления, совершенные представителями вооруженных сил России в отношении гражданского населения на территории области.

"Во время очередного осмотра местности в селе Степное Воскресенской территориальной громады Николаевского района прокуроры совместно со следователями и криминалистами ГУ Нацполиции в области эксгумировали тела двух местных жителей – мужчин 20-ти и 34-х лет. Их в прошлом году весной расстреляли военные РФ", - сообщили в ОГП.

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Тела погибших направили в Николаевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для исследования. Принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Убийства и пытки россиянами украинцев на оккупированных территориях

По данным Генштаба ВСУ, на захваченных россиянами территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройства новых застенков для их содержания. Задержанных оккупанты держат в нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.

В конце мая в Херсонской области эксгумировали тело мужчины, убитого российскими оккупантами в пыточной. На теле были обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди которых - переломанные ребра.

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