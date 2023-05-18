За минувшие сутки в области один человек погиб и пятеро получили ранения.

В Татьяновке Донецкой области эксгумировали тело ребенка, погибшего во время российской оккупации.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Другой информации относительно этого ребенка он не предоставил.

Глава ОВА также отметил, что за 17 мая в результате обстрелов российскими оккупантами Донетчины погиб один человек - в Константиновке. Кириленко также добавил, что за минувшие сутки пять человек в области получили ранения: трое - в Катериновке и по одному в Константиновке и Уманском.

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В свою очередь, Офис генерального прокурора сообщил, что по состоянию на утро 18 мая более 1 тыс. 460 детей в Украине пострадали в результате полномасштабной вооруженной агрессии России.

По информации ювенальных прокуроров, 482 ребенка погибли и более 978 получили ранения различной степени тяжести. Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 459.

Война в Украине - эксгумация погибших

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года в течение одной недели в Купянском районе Харьковской области правоохранители эксгумировали тела семи человек. Одним из погибших является 16-летний подросток, который в сентябре пошел гулять с друзьями и попал под обстрел.

А на освобожденной территории Николаевской области в марте этого года эксгумировали тела еще трех местных жителей, погибших во время оккупации ряда населенных пунктов российскими войсками.

По данным полиции, по состоянию на начало марта, в рамках уголовных производств криминалисты вместе с экспертами ГНДЭКЦ идентифицировали около 3 тысяч убитых украинцев. Еще 2800 тел остаются до сих пор не опознанными и не идентифицированными из-за отсутствия сравнительного ДНК-материала.

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