Оккупанты похищают проукраински настроенных людей, их пытают.

Российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области одну из пыточных.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что на захваченных территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых застенков для их содержания.

В Генштабе отмечают, что в спортзале на территории школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы.

"Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, на оккупированной части Херсонской области российские захватчики продолжают оказывать давление на украинцев и нарушать права людей. В частности, враг разместил людей с проукраинскими настроениями в подвале в одном из оккупированных городов.

В конце мая на Херсонщине эксгумировали тело мужчины, убитого оккупантами в застенке. На теле убитого россиянами человека обнаружены признаки многочисленных повреждений, среди которых - переломанные ребра.

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