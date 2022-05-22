Ранее комендантский час действовал с 20:00 до 05:00.

В Луганской области с 23 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", - сообщил Гайдай.

Председатель ОВА отметил, что в эти часы по служебным удостоверениям на улицах и в других общественных местах имеют право находиться: сотрудники Луганской областной государственной администрации – областной военной администрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные с их распоряжениями должностные лица, а также работники правоохранительных органов, органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.

Кроме того, за соблюдением мер комендантского часа, в соответствии с нормами действующего законодательства Украины, будут следить правоохранительные органы и военнослужащие.

Как сообщал УНИАН, с 25 апреля в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки действовали с 20:00 до 05:00.

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