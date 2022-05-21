На части востока Украины комендантский час теперь будет немного короче.

В Донецкой области власти изменили продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области", - отметил он.

С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00.

"Призываю всех соблюдать установленные правила - это вопрос личной и общественной безопасности", - подчеркнул Кириленко.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Российская власть не объявила Украине войну - противник утверждает, что идет "спецоперация", цель которой, в частности, "денацификация" граждан украинского государства.

Оккупанты сначала бомбили военные объекты, а затем атаковали и мирных жителей, в том числе и в Донецкой области, были жертвы и пострадавшие.

Позже противник пошел в наступление на части востока нашей страны.

С конца апреля в Донецкой области комендантский час и режим светомаскировки действовали с 20:00 до 05:00.

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