Также прорабатывается вопрос запуска для посетителей кладбища автобуса и установки дорожных знаков.

В Ивано-Франковске для передвижения по городскому кладбищу планируют закупить электросамокаты и велосипеды, которые будут предоставлять напрокат. Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

"Получаю очень много сообщений о том, что трудно передвигаться по нашему городскому кладбищу. К большому сожалению, война значительно его расширила. Уже в ближайшее время на кладбище появятся электросамокаты и велосипеды, которые можно будет взять напрокат", - заявил он.

Также, по словам градоначальника, прорабатывается вопрос запуска для посетителей кладбища автобуса, чтобы они могли добраться к могилам умерших родственников, и установления дорожных знаков.

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"Он также будет, но немного позже, потому что еще продолжаются переговоры с банком. Делаем так, чтобы люди могли посещать могилы родных без помех", - пояснил Марцинкив такие инициативы.

Эти нововведения вызвали оживленную дискуссию под постом мэра. В большинстве люди возмущаются ими. В частности, горожане не представляют, как на электросамокатах будут передвигаться пожилые люди.

"Трудно передвигаться пожилым людям (а их туда приходит большинство), а также людям с физическими недостатками. Электросамокаты, велосипеды - в этом случае выглядит смешно. Все равно, что слепому купить телевизор", – написал пользователь Александр Боднарук.

Кто-то из горожан предполагает, что таким образом хотят "отмыть" средства.

"Вы шутите, или это опять кто-то какой-то тендер выиграл?" – спрашивает одна из жительниц города, а другая добавляет: "Есть тендер на самокаты – появится тендер и на брусчатку, чтобы дорожки для самокатов выложить. Угадайте с первой попытки, кто победит".

Другие отмечают, что на кладбище после дождя "катера можно пускать" и предлагают вместо закупки транспорта благоустроить дорожки и территорию, чтобы люди не тонули в грязи.

Скандальные тендерные закупки в Украине

В последнее время в Украине стало известно о проведении нескольких скандальных закупок товаров и услуг за бюджетные средства.

В частности, в Киеве Днепровская райгосадминистрация закупила за бюджетные средства для укрытий более 300 барабанов на почти 900 тыс. грн для психологической разгрузки детей во время тревог. После огласки действие договора отменили.

Также в столице чиновники решили закупить для хранилищ электрические сковородки за 1,2 млн грн и электрические овощерезки за 130 000 гривен.

Кроме того, стало известно, что аэропорт "Борисполь", который сейчас не принимает пассажиров, планирует заказать комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта на сумму более 51 млн грн.

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