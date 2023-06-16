Они уверяют, что средства из бюджета на это не потратили.

Днепровская районная государственная администрация разорвала договор на закупку 306 барабанов для киевских укрытий.

Об этом сообщается на странице РГА в социальной сети Facebook. Глава администрации Павел Бабий заявил, что инициировал служебное расследование из-за общественного резонанса и огласки в СМИ из-за закупки барабанов, овощерезок и сковородок.

От добавил, что будет создана комиссия для проверки обоснованности и целесообразности проведения данных закупок.

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"Хочу подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук", - добавил он.

Барабаны в укрытия: что известно

На днях стало известно, что Днепровская РГА хочет закупить для укрытий столицы барабаны из натуральной кожи стоимостью почти 900 тысяч гривен.

Целью этой покупки назвали "психологическую разгрузку детей в укрытиях во время воздушных тревог".

Также в сети появилась информация о закупке электрических сковородок за 1 200 000 гривен и электрической овощерезки за 130 000 гривен.

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