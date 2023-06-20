Речь идет о плановых госпитализациях.

В Ивано-Франковской области не будут проводить плановую госпитализацию военнообязанных пациентов без согласования с военкоматом. Это касается мужчин в возрасте от 18 до 59 лет.

Как сообщил начальник Коломыйской районной военной администрации Любомир Глушков, Департаменту здравоохранения Ивано-Франковской ОГА поручено подготовить и уведомить медучреждения области о решении относительно "временного прекращения плановых госпитализаций военнообязанных пациентов без согласования с территориальным центром комплектации".

В то же время медицинские учреждения будут обязаны сообщать военкоматам о госпитализации военнообязанных в возрасте от 18 до 69 лет.

Мобилизация в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске ТЦК издал приказ о необходимости всем военнообязанным мужчинам прибыть в военкомат. На это дали 10 дней.

В ТЦК объяснили, что такой приказ издается всякий раз, когда продлевают срок действия военного положения. Военнообязанных просят прийти в военкомат для уточнения данных учета.

Этот приказ прокомментировал адвокат Ростислав Кравец. По его словам, не понятно, с какой даты считать отведенные на появление в ТЦК 10 дней, поскольку речь не идет о публикации приказа в "Урядовому курʼєрі" или другом официальном издании. Кроме того, в документе сказано, что для явки в военкомат человек должен иметь военный билет, паспорт, медицинские книжки и документы, предоставляющие право на отсрочку. Однако медицинские книжки имеют далеко не все граждане.

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