Он подчеркнул, что этот приказ ТЦК - не повестка о необходимости прибытия в военкомат.

Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал приказ Ивано-Франковского ТЦК о том, что все военнообязанные должны прибыть в центр комплектования в 10-дневный срок.

В своем YouTube-канале он заявил, что речь не идет о публикации этого приказа в каком-то официальном издании вроде "правительственного курьера", чтобы понимать, с какой даты отсчитывать эти 10 дней.

Кроме того, при себе, согласно документу, нужно иметь военный билет, паспорт, медицинские книжки и документы, предоставляющие право на отсрочку. Но медицинские книжки, обращает внимание адвокат, есть не у всех, а лишь у тех, кто обязан их иметь по профессии.

"Давайте будем откровенными, этот документ не является повесткой. Я, конечно, призываю всех выполнить свой общественный долг и прийти. Правда, не знаю, как даже, например, 50 тысяч человек за 10 дней они смогут проработать, проверить, провести ВВК", - отмечает Кравец.

Поэтому адвокат не видит каких-либо оснований для привлечения к ответственности военнообязанных в случае, если они по каким-либо причинам не явятся в территориальный центр комплектования.

Приказ Ивано-Франковского ТЦК о мобилизации

Ранее СМИ опубликовали приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК Романа Плитуса о необходимости всем военнообязанным прибыть в городской военкомат в 10-дневный срок.

Позже представители ТЦК Ивано-Франковска объяснили этот приказ и подчеркнули, что такой документ выдается каждый раз, когда продлевается действие военного положения и мобилизации.

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