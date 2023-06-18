Мобилизация в Украине продолжается, поэтому оповещение о необходимости прибытия в ТЦК для уточнения военно-учетных данных - привычная вещь, говорят представители военкомата.

На днях СМИ всколыхнула новость о приказе Ивано-Франковского ТЦК о необходимости всем военнообязанным мужчинам прибыть в военкомат в 10-дневный срок со дня опубликования документа.

Поэтому представители ТЦК Ивано-Франковска в Facebook решили объяснить этот приказ "О проведении мобилизации на территории Ивано-Франковской области".

"Такой приказ издается каждый раз, когда продлевается действие военного положения и мобилизации на основании продления срока военного положения указом президента Украины", - отмечают в территориальном центре комплектования и соцподдержки.

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В ТЦК заявляют, что этим приказом они просят военнообязанных прийти в военкомат для уточнения их военно-учетных данных. При себе они должны иметь военный билет, паспорт, медкнижку, документы предоставляющие право на отсрочку.

Приказ Ивано-Франковского ТЦК о мобилизации

Ранее СМИ опубликовали приказ начальника Ивано-Франковского городского ТЦК Романа Плитуса, в котором в частности говорится и о том, что все военнообязанные должны прибыть в городской ТЦК в 10-дневный срок. Таким образом военкоматы в городе проводят всеобщую мобилизацию и выполняют план по ней.

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию еще на 90 дней, они будут действовать как минимум до 18 августа 2023 года.

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