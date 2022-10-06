Их руки были соединены наручниками, у погибших имеются огнестрельные ранения головы.

В Харьковской области на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской территориальной громады правоохранители обнаружили тела двух убитых мужчин.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"В Харьковской области полиция обнаружила тела двух замученных мужчин - следователи фиксируют военные преступления РФ на деоккупированных территориях. Тела убитых людей нашли на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской ТГ. Их руки были соединены наручниками. У погибших имеются огнестрельные ранения головы. Возраст погибших примерно от 30 до 35 лет. Они были одеты в гражданскую одежду. Тела находились в песчаной яме размером 2,5х2,5 метра глубиной 4 метра. Личности погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

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Как отметили в полиции, по предварительным данным, на указанной базе размещались российские спецназовцы в составе 250-350 человек. Периодически происходила их ротация.

"Работники следственно-оперативных групп и эксперты провели осмотр места происшествия, собрали вещественные доказательства. Назначены необходимые экспертизы. Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - добавили в Нацполиции.

Застенки оккупантов на освобожденной Харьковщине

14 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских захватчиков.

В оккупации более пяти месяцев жили около 150 тыс. украинцев. В Харьковской оласти обнаружили более 10 застенков, в том числе два застенка в Балаклее и 6 в Изюме, в Казачьей Лопане, Купянске и селе Липцы.

Впоследствии стало известно о еще одной застенок на Харьковщине – в с. Пески-Радьковские в погребе. Национальная полиция установила, что в этом застенке в нечеловеческих условиях удерживали местных - людей запугивали, били и издевались.