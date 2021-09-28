В Минздраве также назвали 6 областей, которые находятся под пристальным контролем, потому что там более 40% школ учится дистанционно.

В Украине 3300 школ перешли на дистанционное обучение из-за недостаточного уровня COVID-вакцинации педагогов.

Об этом сообщила заместитель министра образования Вера Рогова в эфире "Сниданка с 1+1".

По ее словам, больше всего таких учебных заведений во Львовской, Винницкой, Одесской, Ривненской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

"Эти области находятся сейчас под пристальным контролем, поскольку более 40% школ в них учится дистанционно", - уточнила Рогова.

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Она заявила, что на момент введения "желтой зоны" карантина в Украине было более 4600 учебных заведений на дистанционной форме обучения. По состоянию на 28 сентября их количество сократилось до 3300.

Она добавила, что лидерами по вакцинации в школах являются Киев, а также Сумская, Луганская, Донецкая и Харьковская области.

Напомним, с 23 сентября вся Украина перешла в "желтую зону" карантина. Школы, в которых уровень вакцинации от коронавируса среди работников учреждения менее 80%, будут работать дистанционно.

Ранее, как писал УНИАН, главный санврач Игорь Кузин заявлял, что 34% школ имеют более 80% вакцинированных работников.

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Автор: Виктория Гордиенко