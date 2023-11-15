За несколько месяцев следствия не было собрано никаких веских доказательств, говорит специалист.

За четыре месяца на расследование дела Игоря Коломойского из бюджета потратили от 10 до 30 миллионов гривен на зарплаты детективам и прокурорам, и за это время они собрали так мало доказательств, что бизнесмена могут оправдать. Мнение об этом высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Фейсбуке.

Он пояснил, что над делом Коломойского в течение четырех месяцев работают 14 прокуроров ОГПУ и 37 детективов БЭБ. В бюджет заложены зарплаты в размере 68 тысяч для прокурора и по 43 тысячи на специалиста БЭБ, однако это "голые" зарплаты, и они имеют еще надбавки за звание, стаж, секретность, знание иностранных языков, научные звания и тому подобное, в результате чего их зарплаты могут быть больше в 2-3 раза.

"Четыре месяца эта дружная команда тяжело работает над делом Коломойского. За этот период интенсивных расследований "исчезновение 5,8 млрд грн наличности" следственные органы смогли допросить аж трех свидетелей. Приобщили "ПриватБанк" в качестве потерпевшего. Но юристы государственного банка узнали, что они потерпевшие, из публикаций в СМИ. Тайна от потерпевших, где денешься... Кроме того, были по разу (одному) допрошены двое подозреваемых. Ну и следственная команда сделала очень ценную для суда "информационную справку". По сути это выписка из карточных счетов Коломойского. Любой кассир банка делает ее в течение 5 минут, если не выходит пить кофе слишком часто. Итак, еще раз: из наших денег за 4 месяца от 10 до 30 миллионов грн ушло на три допроса свидетелей, два допроса обвиняемых, заочное неинформированное назначение потерпевших и автоматическую выписку со счета. Не слишком ли это и не ест ли кто-то слишком большие порции?" - спрашивает Голобуцкий.

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Он добавляет, что с этими доказательствами суд не может нормально обеспечить обвинение и работу с ним: "То есть, все идет к тому, что Коломойского то ли по ненадлежащему качеству обвинений (или как это формулируют юристы обычно), то ли за недостатком доказательств признают невиновным. И это будет законное решение: как насобирали доказательств, так и получат".

"Итак, что мы имеем в деле Коломойского: громком, скандальном и с международным резонансом? Это кроме большого позора перед партнерами. Одно большое "ничего" за 10 или 30 млн грн. И бонусом картинка с ИгорВалерьичем в спортивном костюме. На долгую память об испанском стыде за "работу" огромной следственной команды", - резюмировал политтехнолог.

Дело Коломойского

Напомним, Игорь Коломойский находится под стражей в деле о мошенничестве. Следствие считает, что начиная с 2013 года и вплоть до национализации, акционер тогда еще частного банка "Приват" Игорь Коломойский якобы вывел из банка почти шесть миллиардов гривен.

По данным следствия, он якобы вносил наличные на свой безналичный счет, однако на самом деле деньги ему на счет поступали, а вот наличные Коломойский якобы никуда не вносил. Бизнесмен называет эту версию принципиально невозможной.

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