На Черниговщине местный житель позвонил в полицию и заявил об убийстве своего отчима, одновременно сказал о необходимости привлечения спецтехники, поскольку подъехать ко двору невозможно из-за нерасчищенного снега.
Как сообщили в ГУ НП в области, происшествие произошло в селе Грибовая Рудня, где вчера 34-летний мужчина по телефону сообщил в полицию, что ударил ножом своего отчима и тот не дышит.
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"Мужчина просил направить к нему домой наряд полиции и специальную технику, объяснив, что к дому не проехать через плохо расчищенный снег. Когда на место вызова прибыла группа патрульных полицейских, оказалось, что мужчине, который заявил об убийстве в полицию, просто не понравилось, что возле его дома не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о мнимом убийстве", - уточнили в полиции.
На заявителя составили админпротокол о ложном вызове служб. Ему грозит штраф от 51 до 119 грн.
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