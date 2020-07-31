На Закарпатье мужчина избил 12-летнюю девочку за то, что она въехала в него на велосипеде

Девочка въехала в мужчину и его семью на велосипеде.

В Закарпатской области 39-летний мужчина избил 12-летнюю девочку, которая на велосипеде въехала в его семью. Инцидент произошел 26 июля на территории курортного комплекса "Воеводино" в селе Турья Пасека Перечинского района.

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Как рассказали ТСН в пресс-службе полиции области, 12-летняя девочка ехала на велосипеде с телефоном в руках и врезалась в семью отдыхающих, которая шла по тротуару.

На видео с камер наблюдений видно, как 12-летняя школьница на велосипеде въезжает в семью из четырех человек, предположительно, двух родителей и двух дочерей. Велосипедистка сбила девочку и мужчину и сама упала на тротуар. После чего мужчина, которого отбросило в сторону, подошел к велосипедистки, пнул ее и ударил по лицу. Также он забрал у нее мобильный телефон,разбил и выбросил.

"Мужчина отбросил велосипед, нанес удар ладонью девочке и выбросил ее мобильный телефон. Мама девочки обратилась в полицию. На месте вызвали скорую помощь. Сейчас девочка в больнице", – рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Местный активист Павел Павлов в соцсети обнародовал видео с матерью 12-летней велосипедистки. На ролике женщина рассказывает, что у дочери травмы головы и стресс.

"Мы отдыхали в воскресенье в "Воеводино", дочь каталась на велосипеде и упала. Неизвестное лицо ее побило, покопало, ударило ее по голове. Разбил он и телефон. Ребенок сейчас лежит с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У ребенка очень сильные головные боли, рвота. Главное – очень большой страх, ребенок закрылся", - рассказала мать потерпевшей девочки.

В полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. "Расследование продолжается", – добавили в пресс-службе полиции Закарпатья.

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