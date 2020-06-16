Стычки возле суда в Киеве: полицейских обвинили в избиении ветерана войны

Коллеги пострадавшего надеются, что служебная проверка не будет "банальным очковтирательством", а даст реальные результаты.

В Киеве 15 июня во время акции в поддержку подозреваемого в убийстве активиста Сергея Стерненка правоохранители избили аспиранта исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, участника боевых действий на Востоке Украины Александра Кирьякова.

Читайте такжеСуд избрал Стерненко меру пресеченияОб этом говорится в заявлении исторического факультета.

«Кирьякова бьют полицейские, тогда как он уже лежит на земле. Такое бесчеловечное отношение к гражданину, молодому исследователю и ветерана войны за независимость не укладывается в рамки здравого смысла», – говорится в обращении.

В университете напомнили о протестах в мире против беспредела полицейских, а также о громких скандалах с правоохранителями в Украине.

«Больно констатировать, что некоторые наши правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства – и то, какой трагедией обернулись насильственные действия их предшественников против демонстрантов в 2013-2014 годах. Они не хотят видеть настоящих врагов, которые каждый день убивают наших защитников на Восточном фронте», – говорится в заявлении.

Коллеги Кирьякова выразили надежду, что сообщение руководителя полиции Киева Андрей Крищенко об отстранении полицейских и начале служебной проверки не будет «банальным очковтирательством», а даст реальные результаты.

Среди пострадавших от действий полицейских, кроме Кирьякова, – пресс-секретарь экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и девушка Сергея Стерненко Наталия Усатенко.

Об этом написала у себя на странице в Facebook Супрун.

Читайте такжеУтром суд соберется еще на одно заседание по домашнему ареста Стерненко«Вчера они, как и сотни других украинцев, пришли защищать справедливое правосудие и право на самозащиту в нашей стране на суд над Сергеем. Но полицейские применили против них силу, грубо превысив свои полномочия. Александр как офицер давал присягу на защиту украинского народа. Еще в пятницу на суде он пытался попасть в помещение, когда туда не пускали граждан, которые пришли поддержать Сергея. Вчера он пытался спасти людей, которых без всяких на то причин схватили спецназовцы МВД. Наталья же пыталась помочь Саше, которого повалили на землю и били ногами. В конце концов, Сашу задержали», – отметила она.

По словам Супрун, против них обоих уже начали информационные атаки.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Шевченковский райсуд Киева избирал меру пресечения общественному активисту Сергею Стерненко. В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

12 июня поздно вечером заседание суда по избранию Стерненко меры пресечения перенесли на 15 июня. Следователь СБУ просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 июня, во время очередного обострения ситуации у суда полицейские спецназовцы начали выдергивать из толпы и задерживать активистов. В это вмешались народные депутаты, чтобы освободить задержанных, в частности Роман Лозинский. Он увидел, как полицейские тащат девушку за оцепления. Депутат попытался пройти через оцепление, чтобы разобраться, что произошло. Однако его не пустили несмотря на то, что он показал удостоверение народного депутата. Лозинского правоохранители начали толкать локтями и бить шлемами. Также депутату порвали футболку и поцарапали лицо. По оценкам Лозинского задержали 5 человек, среди них один из активистов Николай Выговский.

Фотографам удалось зафиксировать, как одного из задержанных полицейские бьют ногами во дворе суда, за полицейскими машинами.

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