В Одессе будут судить двух воспитателей приюта, в котором истязали детей

Воспитатели подозреваются в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения.

В Одессе будут судить двух воспитателей коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации службы по делам детей Одесской ОГА» (бывший приют «Свитанок»), в котором в 2019 году истязали детей.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуроры Одесской местной прокуратуры № 2 направили в суд обвинительный акт в отношении двух воспитателей указанного центра.

В частности, они подозреваются в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения.

Отмечается, что в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, издевался и избил двух воспитанников.

«Правоохранители выяснили, что воспитатели учреждения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, чем фактически не приняли предусмотренных действий по их охране от физического и психологического насилия», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители проводят расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации» (бывший приют «Свитанок»). В частности, по ч. 1 ст. 127 ("пытки"), ч. 1 ст. 137 ("ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей"), ч. 3 ст. 152 ("изнасилование"), ч. 2 ст. 365 ("превышение власти") Уголовного кодекса.

В феврале 2020 года Малиновский райсуд Одессы вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным сроком 2 года сотруднику охранного агентства «Центр», который подозревался в истязании воспитанников приюта.

2 марта прокуратура сообщилао подозрении двум воспитателям «Свитанка», которым инкриминируют ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса ("неисполнении или ненадлежащем исполнении профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних").