В парламенте зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Из-за изменений в законодательство о мобилизации возникла проблема, что могут быть мобилизованными мужчины до 25 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных к военной службе.

Об этом сказал член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге, отвечая на вопрос по поводу того, действительно ли мужчины до 25 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными, сейчас могут быть мобилизованы, если будут признаны годными к службе в армии.

"Да. Такая проблема существует", - подчеркнул он. По его словам, ограниченно годные к военной службе в довоенный период подлежали призыву на срочную военную службу, которая была отменена в этом году. "Они не имели законных оснований для отсрочки от призыва, но по состоянию здоровья не могли выполнять соответствующие обязанности во время несения срочной военной службы, и они признавались ограниченно годными. Но как только гражданин Украины призывного возраста признавался ограниченно годным, то он получал военно-учетный документ, в котором была указана военно-учетная специальность", - отмечает Вениславский.

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По его словам, после изменения законодательства и ликвидации срока ограниченно годные, люди этой категории перешли из категории призывников в категорию военнообязанных. "Соответственно, когда мы изменили законодательство и отменили срок ограниченно годны, потому что это потенциальная опасность коррупционных различных правонарушений, и определили, что есть годные или не годные к военной службе, то часть из тех, что были ограниченно годны в случае признания годными к военной службе, могут быть мобилизованы", - подчеркнул депутат.

Вениславский рассказал, что в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты, чтобы устранить эту коллизию. "Здесь есть определенный элемент социальной несправедливости, поскольку сверстники, которые являются призывниками, не подлежат призыву до 25 лет на военную службу, а те, которые являются военнообязанными, поскольку были ограниченно годными, подлежат призыву", - отметил он. По его словам, парламент рассмотрит эти законопроекты, и будет принято решение, которое будет обеспечивать эту социальную справедливость.

Мобилизация в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины предлагают расширить круг военнообязанных до 25-летнего возраста для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Речь идет о зарегистрированном в парламенте законопроекте о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (№11379)

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что согласно ныне действующей редакции Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста не подлежат военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовительную базовую военную службу.

На практике, при обновлении данных в ТЦК некоторых студентов, которые заканчивают бакалавриат и зарегистрированы на экзамены в магистратуру, имея временное удостоверение военнообязанного, выданное как ограниченно годному, направляют на ВВК.

Законопроектом предлагается установить, что не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые были признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно годными в военное время до вступления в силу Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" № 3633-IX от 11.04.2024 года, в случае признания их годными к военной службе.

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