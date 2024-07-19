Военно-врачебные комиссии должны повторно пройти все, кто ранее считался ограниченно годным к службе.

Около 90% военнообязанных, которые ранее имели статус ограниченно годных к службе, после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) сейчас признают годными к службе. Об этом Укринформу сообщил начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ, полковник Роман Горбач.

Он напомнил, что в соответствии с недавними изменениями в законодательстве бывшие "ограниченно годные" граждане должны были пройти новое медицинское обследование, чтобы окончательно отсеять тех, кто не годится для службы в армии. Остальных должны признать годными к службе полностью, или только в определенных местах - тыловых подразделениях, ТЦК и так далее. Также Горбач привел статистику по тем "ограниченно годным", кого уже успели повторно обследовать.

"Из всех ограниченно годных где-то очень малая доля - это менее 10% определяется непригодными сейчас во время прохождения службы, и примерно 50 на 50 личный состав делится на абсолютно годных и годных в определенных воинских частях", - рассказал представитель Генштаба.

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Отмена статуса ограниченно годный

Как писал УНИАН, 4 мая вступили в силу новые законодательные нормы, согласно которым было отменено такое понятие и статус военнообязанных как "ограниченно годный". Теперь всех будут делить на "годных" и "непригодных". Однако первых будут дополнительно распределять на тех, кто является пригодным к службе в любых подразделениях, и тех, кто может служить только во вспомогательных подразделениях.

Вместе с тем, все граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти медицинскую комиссию, чтобы их зачислили или в "годные", или в "непригодные". На это закон отводит 9 месяцев, начиная с 4 мая.

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