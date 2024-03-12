Он удивлен, что такие поступки терпит ближайшее окружение мужчин призывного возраста.

Наибольшее непонимание у военного медика, который каждый день спасает жизни бойцов на передовой, вызывает не решение некоторых мужчин сбежать за границу от мобилизации, а поддержка такого поступка со стороны их окружения.

"Меня разочаровывают люди, которые пытаются сейчас сбежать за границу. Этот процесс был перманентный с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но меня очень поразило, когда такие вещи начали происходить после начала дискуссий об определенной волне мобилизации в стране",- рассказал капитан медицинской службы, ординатор эвакуационного отделения медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБР) "Эдельвейс" Олег Токарчук рассказал в эфире телемарафона.

Он добавил, что даже среди его знакомых есть несколько человек, которые сбежали за границу. Но больше всего в этой ситуации его поразило не само их решение, потому что такого поступка от них можно было ожидать, а то, что эту историю терпит их окружение.

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"Например, кто-то сбежал за границу, испугавшись мобилизации. Он вместо побега, за два года пока ребята мерзли и погибали в окопах, мог бы чему-то научиться, чтобы в войне быть более эффективным. Но он в это время занимался бизнесом, отдыхал, развлекался. Как только непосредственно для него запахло мобилизацией, то он потратил определенные средства и сбежал за границу. Понятно, что тех, кто этому способствует и физически перевозит, надо наказывать. Но, я не понимаю, как среда этих амеб - близкие, родные, друзья, партнеры по бизнесу - это терпят", - подчеркнул военный медик.

Токарчук отметил, что не понимает, почему в большинстве случаев окружающие и родные поддерживают такой поступок, говорят "молодец Вася, пришлешь фотку из Парижа".

"То есть, вокруг 30-40 человек из окружения говорят, что это хорошо. Если бы так не говорили, то может Вася не сбежал бы за границу. Здесь остаются жена, родители, дети. То, что он не осознает, что некому будет их защищать, это одно. Но и они не осознают, что он уехал, а их некому будет защищать. Это сложная дискуссия, но она должна существовать", - добавил он.

Также военный медик считает, что в глубоком тылу большое количество людей не осознают, что такое настоящая война, поэтому не имеют четкого понимания как должна выглядеть настоящая победа.

"Понятие победы для меня сложное и вряд ли есть в Украине человек, который может дать однозначное определение. Это сложное понятие и оно должно в Украине активно артикулироваться, чтобы его понимало большинство людей. Кто-то скажет, что победа, это договориться, а там пусть будет как будет. Что-то отрезали, подписали договор и мы уже победили, потому что война не распространилась, например, до Днепра или до Коломыи. Для кого-то победа - это только восстановление границ 1991 года",- отметил он.

Токарчук добавил, что лично для него победа означает возвращение Украины к границам 1991 года и демилитаризация, как минимум, определенной зоны в стране-агрессоре или всей России, а также выплата репараций.

"Важно определиться с понятием победы. Потому что, для трезвомыслящих людей определение дает понимание сколько это может продолжаться. Если о договориться, то думаю для этого и послезавтра найдутся силы, которые сядут и подпишут. Если говорить о выходе на границы 1991 года, то для этого надо гораздо больше сил и средств. Как по мне, то самая оптимальная модель - выход на границы, демилитаризация РФ и выплата репараций, но на это нужно не менее 10 лет. Я на иное не рассчитываю. Я не пришел на эту войну, чтобы получить удостоверение участника боевых действий. Я пришел получить результат, потому что не хочу, чтобы потом воевали мои дети", - резюмировал военный медик.

Мобилизация в Украине - главные новости

Украинцы призывного возраста ежедневно пытаются незаконно пересечь границу страны. В ГПСУ отмечают, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируют в направлении границы с Молдовой и Румынией. Чаще всего нарушители обращаются за помощью в незаконном пересечении границы к преступным организованным группам, которые требуют за такое содействие и услуги немалые средства - до 10 тысяч долларов.

Также известно, что в Украине продолжается работа над законопроектом о мобилизации, который 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении. Народные депутаты подали более 4 тысяч правок к документу и его дальнейшее рассмотрение планируется во второй половине марта.

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