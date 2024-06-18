Юрист отметил, что забронированные лица тоже должны обновить свои данные.

В Украине 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации, поэтому в течение 60 дней военнообязанные должны обновить свои данные в системе Оберіг. Многие интересуются вопросом, касается ли это украинцев, которые забронированы от мобилизации и что вообще изменилось в правилах бронирования. Об этом Суспільному рассказал адвокат Роман Ухов.

По его словам, бронирование зависит именно от профессии человека, ведь четкого перечня специальностей не определено. Поэтому работодатель соответствующего предприятия, учреждения или организации самостоятельно решает, каких работников нужно забронировать.

"Были уточнены правила бронирования, были расширены и уточнены определенные категории по бронированию, предоставлена возможность бронировать лиц, работающих на критически важных предприятиях, - до 12 месяцев, была предоставлена возможность бронировать до 100% таких работников", - напомнил юрист. Видео дня

Ухов отметил, что требование по обновлению данных к бронированным лицам тоже есть. Они также должны обновить свои данные.

"И все же дальнейшее бронирование может зависеть от наличия указанных данных в системе учета Оберіг. Если таких данных не будет, могут возникнуть вопросы при вынесении решения о бронировании и во время его продолжения. Даже если работники являются забронированными, то ТЦК имеет право их вызвать это может происходить для уточнения данных и это не противоречит действующему законодательству. Это может быть как путем вызова через предприятия, как через органы местной власти, так и может быть путем направления повесток на место проживания", - объяснил адвокат.

Однако, по словам юриста, если предприятие не успело забронировать работника и ему вручили повестку, то он должен явиться в ТЦК. Кроме того, его могут мобилизовать и это будет законно.

"Не предусмотрено такого основания увольнения лица - "забронировано с опозданием". Предприятие должно заблаговременно этим вопросом заниматься, решать этот вопрос. Если лицо не имеет брони и его мобилизовали - это будет признано законным, даже если в дальнейшем предприятие что-то захочет сделать, каким-то образом подать на бронирование. То есть ТЦК на время его мобилизации не имело информации о том, что лицо является забронированным", - подчеркнул Ухов.

Он добавил, если человека уже мобилизовали, а на время после мобилизации появились документы по бронированию, то такое лицо все равно не освободят от прохождения военной службы.

"Если была соблюдена процедура его мобилизации, то он будет мобилизован на законных основаниях. Нет никаких оснований для его освобождения", - подчеркнул адвокат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее адвокат Екатерина Анищенко объяснила, в каких случаях ТЦК имеет право повторно направить повестку. По ее словам, после второй повестки ТЦК делает запрос в отдел полиции, чтобы правоохранители осуществили административное задержание указанного лица.

"Если участковый отдела полиции не нашел этого военнообязанного мужчину путем опроса соседей, нахождения его физически, то в дальнейшем эти материалы собираются, и работники ТЦК имеют право, и скорее всего, так и будут делать - направлять исковые заявления в суд, с целью наложения штрафов, а также запрета управлять транспортными средствами для таких военнообязанных мужчин", - отметила Анищенко.

Также нардеп Дмитрий Наталуха раскрыл детали предложенного экономического бронирования и рассказал, какие категории не подлежат ему. Он отметил, что в этом случае "всегда будут возникать (несправедливые, - Ред.) ситуации".

"...мы просто пришли к выводу, что очень трудно определить какие-то идеальные критерии, которые бы вписались в существующую модель. И поэтому мы убрали их. Единственный критерий - это то, что работодатель сам определяет, независимо от той сферы, в которой он работает. Если у него есть на это ресурс, значит он может это сделать", - отметил политик.

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