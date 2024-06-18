После второй повестки ТЦК делает запрос в отдел полиции с просьбой осуществить административное задержание указанного лица.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) согласно новым правилам мобилизации имеют право повторно направить повестку. Об этом в эфире Эспрессо сообщила адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, законом о мобилизации предусмотрено, что в случае, если лицо военнообязанного возраста не появилось в ТЦК во время, указанное в повестке, или отказалось от получения такой повестки, или эта повестка поступила в отдел ТЦК с отметкой работника почты, что лицо отказалось или отсутствует адресат по указанному адресу, то соответственно ТЦК имеет право повторно направить такую повестку.

"Она будет надлежащим образом оформлена и будет считаться направленной по адресу задекларированного места регистрации или проживания военнообязанного", - пояснила юрист. Видео дня

Она уточнила, что после второй повестки ТЦК делает запрос в отдел полиции, с просьбой осуществить административное задержание указанного лица.

"Если участковый отдела полиции не нашел этого военнообязанного мужчину путем опроса соседей, нахождения его физически, то в дальнейшем эти материалы собираются, и работники ТЦК имеют право, и скорее всего, так и будут делать - направлять исковые заявления в суд, с целью наложения штрафов, а также запрета управлять транспортными средствами для таких военнообязанных мужчин", - рассказала Анищенко.

Она также добавила, что уголовная ответственность наступает для мужчин военнообязанного возраста только в тех случаях, когда они прошли ВВК и не явились в ТЦК по указанной боевой повестке.

"То есть уже состоялся процесс, готовится приказ на их мобилизацию, а они не явились по повестке с вещами. Тогда это уголовная ответственность. До этого момента, когда лицо не явилось, это административная ответственность", - говорит адвокат.

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