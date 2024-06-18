В 'Резерв+' появятся данные о бронировании: в Минобороны назвали дату

Эти данные должны внести операторы ТЦК и СП.

18 июня в приложении "Резерв+" появились электронный военно-учетный документ с QR-кодом и опция дистанционного исправления ошибок.

Кроме того, до конца текущей недели в приложении "Резерв+" появятся данные о бронировании военнообязанных, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает Судебно-юридическая газета.

По ее словам, пока что данные не были внесены операторами ТЦК. Впрочем, до конца недели, 22 июня, эти данные будут внесены.

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"Но после загрузки этих данных это сделает возможным корректное отображение в Резерв+" - отметила Черногоренко.

Мобильное приложение Резерв+: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин анонсировал, что 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код. Это окончательно приравняет информацию из электронного реестра "Оберег" к бумажному военно-учетному документу.

В Министерстве обороны говорят, что более 1,5 млн украинцев уже обновили свои данные онлайн - через мобильное приложение "Резерв+".

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