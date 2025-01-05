Сначала представители ТЦК подумали, что женщина шутит.

В 100 отдельной механизированной бригаде ВСУ уже третий год служит жительница Волыни Людмила Костюк, которая мобилизовалась в армию вместе со своим котом. Такую историю рассказали в пресс-службе бригады.

Женщина рассказала, что до полномасштабного вторжения была совладелицей кафе, а в первые месяцы войны она уехала в Италию вместе с детьми сестры и зятя, которые являются военными и в то время жили в Мариуполе.

Позже муж сестры рассказал Людмиле, что 100 бригаде не хватает поваров, поэтому уже летом 2022 года женщина решила вступить в ряды ВСУ. Однако после возвращения из-за границы к ней прибился кот, которого она назвала Гриджо, что по-итальянски означает "серый".

"Я пошла в армию, но Гриджо не с кем было оставить дома. Есть родственники и знакомые, но чтобы держать кота в доме - это надо его любить", - рассказала военнослужащая.

Поэтому Людмила пришла в ТЦК и заявила, что может вступить в ряды ВСУ, однако только с котом. Представители ТЦК посмеялись и подумали, что женщина шутит.

Однако так и произошло, поэтому теперь Людмила является начальницей хозяйственного отделения и отвечает за столовую, а вместе с ней уже третий год служит в армии Гриджо.

"Сначала мы были на Волыни, а уже вторую ротацию - мы с ним на востоке. Служит со мной, везде ездит. Поэтому так мы с ним и служим: утром на службу, а вечером - домой", - продолжила сержант.

Женщина добавила, что за эти три года Гриджо повзрослел и стал спокойнее.

"Счастлив ли Гриджо? Я думаю, что да. Его жизнь не является скучной: у него и переезды, и встречи с новыми людьми, и любовь от всех собратьев, и моя конечно", - отметила военная.

Она считает, что как коту, ему повезло, а ей одновременно с ним. По ее словам, победу женщина отпразднует вместе с Гриджо.

Мобилизация женщин в Украине - что известно

Ранее нардеп Соломия Бобровская высказалась об идее мобилизовать женщин. По ее словам, слухи о мобилизации женщин являются искусственно раздутыми, однако так же, как и мужчины, украинки должны становиться военнообязанными.

В то же время военнослужащий ВСУ Андрей Гнатуш заявил, что мобилизация женщин в Украине посеет хаос. Он отметил, что сейчас не время говорить об их общей мобилизации.

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