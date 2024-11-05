По его словам, на сегодня задача женщины поддержать мужа, сына, отца. Кроме того, воин не должен еще и переживать за свою женщину, которая будет воевать.

На сегодняшний день в Украине нет потребности в мобилизации женщин. Об этом сказал военнослужащий ВСУ Андрей Гнатуш в эфире "Новости. Live".

По его словам, многие женщины могут стать отличными воинами, но сейчас не время говорить об их общей мобилизации. "Мы с первых дней начали готовить среди пилотов "ведьминскую сотню", то есть женщин-операторов БПЛА. Они крутые, классные, более дисциплинированные, у них выше усидчивость, что очень важно с точки зрения выполнения задач в сфере разведки", - подчеркнул Гнатуш.

По его словам, эта усидчивость и дисциплинированность позволяет в разведке не быть демаскированным врагом. "Поэтому есть направления, где женщина очень крутая и эффективная. И в таких ролях, если есть согласие, то почему бы нет. Я категорически против всеобщей мобилизации женщин. Потому что у нас есть достаточное количество мужчин. И пока они есть, то должны выполнять свой конституционный долг. А наши цветочки, наши сердца должны воспитывать наших детей", - подчеркнул военный.

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Гнатуш подчеркнул, что всем необходимо осознать, что противник у нас серьезный и с этим надо считаться. По его словам, на сегодня задача женщины поддержать мужа, сына, помочь отцу. При этом он добавил, что воин не должен еще и переживать за свою женщину, которая будет воевать.

"Это просто посеет хаос. Это не ко времени. Может случиться так, что оружие в руки должны будут брать все. Но по состоянию на сейчас, пока есть мужчины - нет", - высказался военный относительно всеобщей мобилизации украинок.

Мобилизация женщин

Руководительница волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в интервью ТСН отметила, что Украине нужна мобилизация женщин, иначе нам придется сдаться, и тогда вся страна будет в братских могилах.

При этом она выразила понимание, что это будет непопулярное решение. Она отметила, что не считает, что жизнь мужчины стоит меньше, чем жизнь женщины.

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