В то же время она заявила о проблеме отлавливания мужчин на улицах.

Методы мобилизации в Украине являются слишком жесткими. Такое мнение в интервью "Армия TV" высказала военнослужащая ВСУ с позывным "Ксена" Оксана Рубаняк.

"Возможно методы, которые сейчас применяются - вылавливание людей на каждом шагу - слишком жесткие. И, к сожалению, не проработаны другие варианты рекрутинга. Людям не объясняют, какие есть специальности и профессии в ВСУ. Мне, например, иногда не хватает людей, которые будут работать с техникой, ноутбуками. Будут сидеть и просто работать, они не поедут на ноль", - сказала "Ксена".

Она также рассказала, как относится к мужчинам в Украине, которые не мобилизовались в ряды ВСУ: "Те, которые не помогают - это пренебрежение. Те, которые помогают, но не служат - я знаю многих людей, которые сделали гораздо больше, чем некоторые военнослужащие, будучи в ВСУ. Ведь не все военные святые и не все военные - военные".

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Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне в приложении "Резерв+" появилась функция получения отсрочки от мобилизации. Сейчас это могут сделать люди с инвалидностью и соискатели последовательного образования.

По мнению нардепа Соломии Бобровской, "бусификация" мужчин на улице мешает процессу рекрутинга и мобилизации в Украине. По ее словам, темпы мобилизации в стране начали уменьшаться после лета.

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