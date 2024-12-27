Правительство разрешило бронировать еще одну категорию украинцев.

Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время и таким образом позволил бронировать священнослужителей. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Согласно постановлению, могут быть забронированы "священнослужители по перечню должностей, утвержденному ГЭСС (Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести - УНИАН)".

Как сообщает Судебно-юридическая газета, постановлением Кабмина внесены изменения, согласно которым к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения отныне будут относиться юридические лица - религиозные организации.

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Таким образом, их приравняли к представительствам донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Отмечается, что на священнослужителей не будет распространяться ограничение относительно бронирования не более половины работников. Также для юридических лиц - религиозных организаций в целях бронирования исключено ограничение по зарплате в 20 тысяч грн.

Бронирование в Украине - последние новости

После масштабной кибератаки в стране временно была приостановлена работа государственных реестров. Из-за этого Кабмин автоматически продлил действующую бронь на месяц, которые действовали по состоянию на 19 декабря.

Также сообщалось, что 26 декабря на Едином портале государственных услуг "Дія" возобновили бронирование работников. В Минцифры отметили, что "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, а также проверяет соответствие требованиям.

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