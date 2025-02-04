Офицер ВСУ отмечает, что по поводу этого есть прямое указание министра обороны Украины.

Украинцы через рекрутинговые центры могут присоединиться к армии и на них не должно быть никакого давления. Об этом сказал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий в эфире Еспресо.

Он отметил, что есть указание министра обороны Украины Рустема Умерова о том, чтобы у рекрутинговых центров не ставить никакие патрули Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), не делать засады. "Люди должны иметь возможность спокойно зайти туда и выйти. Это прямое указание нашим ТЦК", - сказал Цехоцкий.

По его словам, есть информация, что в тылах врага, в частности, на временно оккупированной территории Запорожской, Донецкой области было сосредоточено много резерва российской армии. "Сегодня, по оценкам наших источников, там их стало совсем мало. А это свидетельствует о том, что враг максимально бросал и бросает свой резерв в бой, поэтому он сокращается. И это очень хороший показатель", - отметил Цехоцкий.

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Он отметил, что, в частности, на Покровском направлении несколько приостановлены темпы наступления врага, который несет большие потери. По его словам, в такой ситуации необходимо нам не расслабляться, а создавать резервы за счет тех, кто еще не присоединился к рядам ВСУ. Цехоцкий напомнил, что это можно сделать через рекрутинговые центры, найдя ту специальность, которая больше нравится. "Не нужно сидеть и ждать пока ракета прилетит в дом или разрушит твой бизнес", - добавил он.

Умеров высказался о "бусификации" на улицах

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что главный приоритет заключается в защите страны, но Министерство обороны Украины планирует отойти от болезненных для населения практик.

В частности, у него спросили, удастся ли благодаря цифровизации уменьшить количество фактов "бусификации" на улицах украинских городов.

Министр обороны напомнил, что в парламенте был принят закон о мобилизации, были открыты рекрутинговые центры и была начата цифровизация и создание цифровых инструментов, чтобы люди знали, что у них есть выбор для службы в армии.

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