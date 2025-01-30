По его мнению, главная проблема в том, что в процессе мобилизации нет справедливости.

Можно делать рекрутинговые центры вместо ТЦК, или еще какие-то "реформы" для улучшения мобилизации. Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

По его мнению, главная проблема в том, что в процессе мобилизации нет справедливости.

"В такой большой войне, когда важно привлечение всего населения, воевать не должны только мотивированные добровольцы и те, кто не смог купить бронь. Воевать должны представители всех категорий общества. В том числе дети политиков, чиновников, блогеры и активисты, представители шоу-бизнеса", - написал он.

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Он добавил, что "люди не идиоты, и видят, как в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось". По его словам, соответственно и мотивировать их идти в армию достаточно сложно. Жорин добавил:

"Конечно, те, кто живут в парадигме "пусть дети депутатов воюют" найдут еще сотни отмазок для своей трусости и равнодушия. Однако это не отменяет необходимости убрать категорию украинцев, почему-то не созданных для армии. Молчу уже о временах и войнах, когда честь и достоинство были важными ценностями, а неучастие в войне для элит считалось зашкваром".

Мобилизация в Украине - последние новости

Из-за пополнения от ТЦК в ВСУпопадают люди с серьезными болезнями, расстройствами и зависимостями, которые зря тратят ресурсы государства и армии. Об этом заявил военный ВСУ, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов.

Он подчеркнул, что мобилизация таких граждан является большим бременем на бюджет страны. К тому же, обеспечивать военного так или иначе нужно, даже если его вскоре спишут.

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