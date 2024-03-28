Зеленского спросили, можно ли в новом законе о мобилизации обеспечить защиту этих людей.

Выпускников украинских вузов не мобилизационного возраста перед поступлением в магистратуру или аспирантуру не могут призвать в армию, закон не менялся.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время встречи со студентами в Сумской области. Так, один из студентов спросил, можно ли предусмотреть в новом законе о мобилизации защиту студентов, которые после выпуска из бакалавриата хотят продолжить обучение на магистратуре, интернатуре или аспирантуре.

"Что касается общей мобилизации, которая с первого дня войны пока не менялась в том или ином направлении. По крайней мере главные, принципиальные вещи. Я думаю, если они не мобилизационного возраста, они никак не подпадут под мобилизацию. Так действует закон", - ответил президент.

По его словам, в сети сейчас есть много провокационной информации, которая направляется на разъединение общества. Сегодня в Украине действует всеобщая мобилизация, этот закон неизменен по возрасту.

"Вы знаете, что есть запросы на изменения, соответствующее законодательство было проголосовано в Верховной Раде - уменьшение возраста с 27 до 25. Но это точно не касается 22, 23, 24 лет. Сейчас есть новый нарратив, что 18-летних будут мобилизовать. Нет", - добавил он.

Уменьшение призывного возраста: что известно

Как сообщал УНИАН, еще в мае в Украине приняли Закон об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

Из-за нехватки людей на фронте некоторые военные высказывались о необходимости уменьшить призывной возраст. Также о привлечении молодежи в армию говорили в Соединенных Штатах Америки и Великобритании.

На днях член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что пока нет никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации, ниже 25 лет.

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