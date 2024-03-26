По словам нардепа Федора Вениславского, иностранные университеты стали продавать право на отсрочку для военнообязанных.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в новом законопроекте о мобилизации говорится о том, что студенты всех уровней смогут получить отсрочку. Однако иностранные образовательные учреждения открыли факультеты, где украинцы "покупали" такое право.

"Право на отсрочку от мобилизации оставили для соискателей всех уровней образования. Это касается граждан, которые учатся в иностранных учебных заведениях. Но есть нюанс. Министерство образования должно сформировать перечень зарубежных вузов таким образом, чтобы отсеять те, которые создают "лазейки" для избежания мобилизации гражданами Украины", - рассказал он в интервью "Главкому".

Нардеп отметил, что в течение 2022-2023 годов иностранные образовательные учреждения открыли факультеты, где, к примеру, платя за обучение одну тысячу долларов, граждане "покупали право" на отсрочку от мобилизации.

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В то же время, по его словам, Комитет вернул право на отсрочку от призыва для аспирантов бюджетной и контрактной форм обучения.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что в новом законопроекте о мобилизации содержится норма о мобилизации людей с 18 лет. Однако нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский опроверг это.

"Во-первых, на учет человек становится с 18 лет. За ним смотрят, он проходит медкомиссию. Далее человек должен получить общую базовую военную подготовку. [...] Студентов мы не берем, не призываем. Человек называет срок - и он учится", - объяснил Здебский.

В свою очередь представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин заявил, что слухи о том, что якобы в некоторых селах призывают в армию всех мужчин, являются ложными. По его словам, мобилизация в селах ощущается гораздо больше, чем в городах.

"У нас есть Полтавский городской ТЦК, который работает исключительно в пределах Полтавской общины. Я могу объяснить этот факт: когда из небольшого села мобилизуют трех мужчин - это уже гораздо ощутимее, чем когда в городе мобилизуют 100 мужчин. Кроме того, в селе информация распространяется гораздо быстрее, в одном конце села мобилизовали, а в другом конце села уже знают, куда его отправили", - подчеркнул спикер.

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