Он раскрыл журналистам некоторые детали переговоров в Киеве.

Сенатор Линдси Грэм призвал украинских законодателей как можно быстрее принять законопроект о мобилизации. Отдельно он заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста.

Как пишет The Washington Post, Грэм призвал к немедленным законодательным действиям во время визита в Киев. Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сенатор дал несколько советов по законопроекту о мобилизации, но не смог предоставить никаких заверений относительно ожидаемого пакета помощи от США.

Новый закон Украины о мобилизации, вероятно, будет предусматривать снижение призывного возраста до 25 лет. Хотя граждане могут добровольно вступать в армию с 18 лет, призыв до сих пор защищал молодых украинцев - многие из которых являются студентами - от принудительной мобилизации.

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"Я надеюсь, что те, кто имеет право служить в украинской армии, присоединятся. Я не могу поверить, что это (должно произойти - УНИАН) в 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вам следует служить не только в 25 или 27 лет. Нужно больше людей в строю", - сказал Грэм.

Он также призвал украинцев не основываться на том, будут ли продолжать их поддерживать Соединенные Штаты, принимая решение о вступлении в армию.

"Независимо от того, что мы делаем, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы боретесь за себя", - добавил сенатор.

Грэм несколько раз посещал Украину с 2022 года и неоднократно выступал за увеличение помощи стране. Но в прошлом месяце он изменил свой курс и проголосовал против срочно необходимого пакета помощи. Вместе с тем, он отверг идею помощи взаймы.

"Я был очень прямым с президентом Зеленским. Вы можете ожидать, что я всегда буду рядом с вами, но я считаю несправедливо просить вас и других союзников: верните нам деньги, если сможете. Я думаю, что идея займа будет достаточно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов", - сказал он.

Зато Зеленский после переговоров сказал, что "критически важно", чтобы Конгресс принял решение о поддержке Украины. В его офисе также заявили, что он поднял вопрос поставок оружия, включая недостаток ракет и ПВО.

Грэм прокомментировал нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и пообещал больше поставок. Сенатор также раскритиковал медленные поставки предоставленных США ракет большой дальности ATACMS, сказав, что они "должны были быть здесь еще вчера". Он надеется, что Украина вскоре "получит ATACMS, чтобы вы могли разрушить чертов мост, соединяющий Крым с Россией".

Новый закон о мобилизации: последние новости

Напомним, в январе Кабинет министров Украины передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации.

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что законопроект нарушает нормы украинской Конституции. Вскоре он написал, что замечания смогут урегулировать ко второму чтению, поэтому документ стоит поддержать.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за документ в первом чтении. Сообщалось о большом количестве правок, которые предстоит внести.

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