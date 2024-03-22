По его словам, Украина возвращается к старым нормам, когда до 25 лет человек должен был пройти срочную военную службу.

Народный депутат Украины фракции "Слуга Народа" и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заверил, что никаких идей по снижению возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет.

Как он рассказал в эфире КИЕВ24, эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне. По его словам, депутаты уже обсуждали вопрос снижения призывного возраста. По мнению нардепа, снизить его до 25 лет - необходимо.

"Это тот вопрос, о котором мы говорили уже. Я думаю, что это точно нужно делать. В законе, который мы сейчас рассматриваем, эти нормы также есть - что военнообязанными становятся те граждане Украины, которые не проходили военную службу, в возрасте от 25 лет, а не от 27, как это есть сейчас", - заявил нардеп.

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Он утверждает, что таким образом Украина возвращается к старым нормам, когда до 25 лет человек должен был пройти срочную военную службу. Поскольку от срочной службы отказываются, то сейчас люди в возрасте 18-25 лет должны пройти общевойсковую подготовку или общевойсковую службу около 5 месяцев.

Мобилизация в Украине - детали

В ряды украинской армии необходимо привлекать молодежь, 27 лет - это "абсолютно неадекватный" возраст призыва, заявил экс-командир полка "Азов".

"Воевать должны молодые. Если проанализировать опыт войн прошлого столетия, эта истина станет всем понятной. И речь здесь в первую очередь о сознательном выборе молодежи брать ответственность за свою страну", - написал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Как писало издание The New York Times, снижение призывного возраста в Украине в будущем может поставить под угрозу безопасность и экономику страны.

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