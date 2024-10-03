Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 9 ноября 2024 года. Это означает, что сотрудники ТЦК продолжат проверять военно-учетные документы у военнообязанных. УНИАН расскажет, что делать, если ваши права нарушили во время этой процедуры.
Как должна проходить мобилизация в Украине - норма закона
Согласно ст 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане обязаны:
- являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок и место, указанные в повестке (военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины - по вызову Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, военнообязанные, резервисты разведывательных органов Украины - по вызову соответствующего подразделения разведывательных органов Украины), для постановки на воинский учет военнообязанных или резервистов, определения их назначения на особый период, направления для прохождения
- предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом;
- проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, учреждений здравоохранения Службы безопасности Украины, а в разведывательных органах Украины - по решению руководителей соответствующих подразделений или военно-врачебной комиссии Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в с
Граждане, состоящие на воинском учете, в добровольном порядке регистрируют свой электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.
Также военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой Украины, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.
В период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского.
Во время проверки документов уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.
Что делать, если ТЦК превышают свои полномочия
В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все военнообязанные мужчины должны получить повестки, в которых указано:
- фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего повестку;
- цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;
- место, день и время явки по вызову;
- подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;
- регистрационный номер повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Адвокаты Мельник Руслан и Камышев Евгений акцентируют внимание на том, что если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и отправки такого лица в военкомат. В течение 5 дней полиция разыскивает человека, если им не удается найти военнообязанного, ТЦК направляет такому лицу заказным письмом требование явиться в военкомат.
Однако важно знать, как действовать, если остановили ТЦК и сотрудники указанного ведомства ущемляют права и свободы гражданина Украины. Юристы в таком случае рекомендуют сделать два звонка - в полицию и в ВСП, по прибытии которых можно заявить о правонарушении со стороны сотрудников ТЦК.