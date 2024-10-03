Мобилизация в Украине часто проходит силовыми методами.

Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 9 ноября 2024 года. Это означает, что сотрудники ТЦК продолжат проверять военно-учетные документы у военнообязанных. УНИАН расскажет, что делать, если ваши права нарушили во время этой процедуры.

Как должна проходить мобилизация в Украине - норма закона

Согласно ст 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане обязаны:

являться по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок и место, указанные в повестке (военнообязанные, резервисты Службы безопасности Украины - по вызову Центрального управления или регионального органа Службы безопасности Украины, военнообязанные, резервисты разведывательных органов Украины - по вызову соответствующего подразделения разведывательных органов Украины), для постановки на воинский учет военнообязанных или резервистов, определения их назначения на особый период, направления для прохождения

предоставлять в установленном порядке во время мобилизации здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, владельцами которых они являются, Вооруженным Силам Украины, другим военным формированиям, силам гражданской защиты с последующим возмещением государством их стоимости в порядке, установленном законом;

проходить медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе согласно решению военно-врачебной комиссии или соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки, учреждений здравоохранения Службы безопасности Украины, а в разведывательных органах Украины - по решению руководителей соответствующих подразделений или военно-врачебной комиссии Службы внешней разведки Украины, разведывательного органа Министерства обороны Украины, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в с

Граждане, состоящие на воинском учете, в добровольном порядке регистрируют свой электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

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Также военнообязанные в течение 60 дней со дня вступления в силу указа Президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденного Верховной Радой Украины, обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту своего пребывания или нахождения.

В период проведения мобилизации (кроме целевой) граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского.

Во время проверки документов уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации, а также может использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

Что делать, если ТЦК превышают свои полномочия

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", все военнообязанные мужчины должны получить повестки, в которых указано:

фамилия, имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование территориального центра комплектования и социальной поддержки, выдавшего повестку;

цель вызова в территориальный центр комплектования и социальной поддержки;

место, день и время явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Адвокаты Мельник Руслан и Камышев Евгений акцентируют внимание на том, что если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и отправки такого лица в военкомат. В течение 5 дней полиция разыскивает человека, если им не удается найти военнообязанного, ТЦК направляет такому лицу заказным письмом требование явиться в военкомат.

Однако важно знать, как действовать, если остановили ТЦК и сотрудники указанного ведомства ущемляют права и свободы гражданина Украины. Юристы в таком случае рекомендуют сделать два звонка - в полицию и в ВСП, по прибытии которых можно заявить о правонарушении со стороны сотрудников ТЦК.

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