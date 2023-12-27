В частности, нарушением конституционных норм Лубинец называет запрет на операции с недвижимостью.

В законопректе по усовершенствованию мобилизации, поданном Кабинетом Министров, ряд норм противоречит Конституции. Речь идет о предложении ввести ограничения для уклонистов, заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я всегда отношусь ко всем процессам, происходящим на территории нашего государства и не только, исключительно через национальное и международное законодательство. В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, противоречащие Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне", – сказал он в интервью, которое транслировали в эфире телемарафона.

В частности, нарушением конституционных норм Лубинец называет запрет на операции с недвижимостью.

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"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – отметил он.

Омбудсмен добавил, что Украина не может превратиться в государство, похожее на РФ, где Конституция будет просто бумажкой.

Законопроект по мобилизации: что предлагается

25 декабря 2023 года Кабинет министров Украины внес в раду новый законопроект об усовершенствовании мобилизации. В частности, там предлагают исключить из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе.

Кроме того, законопроектом предусмотрена ответственность за неявку в военкомат. Среди "временных мер" запрет на выезд за границу, проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями, отказы в подписании кредитных договоров и т.д.

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