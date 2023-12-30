Он замечает, что по этому законопроекту еще необходимо будет провести обсуждение.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, будет ли голосование за законопроект о мобилизации в нынешнем виде.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно законопроекта о мобилизации и будут ли в парламенте голоса за него в нынешнем виде.

Подоляк отметил, что война "требует правильного юридического оформления, и по мобилизационным процессам".

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"Потому что тот закон, который сегодня используется, не соответствует нынешним реалиям", - сказал он и добавил, что это очень хорошо, что сейчас происходит дискуссия по этому вопросу, потому что в этот закон необходимо внести юридические изменения - через соответствующий законопроект.

"Будет ли он в таком виде - нет. Безусловно. Для того и вносится определенный законопроект - для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим с вами более-менее оптимальный законопроект, учитывающий, что у нас долгая, масштабная, интенсивная война. И Российская Федерация не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну".

Советник руководителя ОП добавил, что ему нравится, что в демократическом обществе все это обсуждается.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, много токсичности, много скандалов и так далее, но постепенно, увидите, этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и будем иметь новый закон о мобилизации", - сказал он.

В то же время он подчеркнул, что в Украине идет большая война, и она не остановится, потому что "кто-то что-то не хочет делать", и все должны это осознавать.

"Не будет такого, что "мы не хотим", и поэтому Россия остановится там, где она сегодня находится. В любом случае, если Россия не проиграет эту войну, она захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для многих, для десятков или сотен тысяч граждан Украины. Надо это осознать", - добавил советник главы ОП.

Законопроект о мобилизации - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 декабря Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Если его примут, в Украине, в частности исчезнет такое понятие как "ограниченно годный": будут только годные и непригодные к службе.

Впоследствии первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко заявил, что законопроект об изменениях к мобилизации будет принят с компромиссами. В частности, он заявил, что перед вынесением на голосование предложенный документ должны обсудить с участием по меньшей мере трех важнейших стейкхолдеров - Генерального штаба Вооруженных сил Украины, профильных комитетов ВР и представителей Министерства финансов.

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