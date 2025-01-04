Соответствующие органы должны предоставить направление с целью обеспечения надлежащего прохождения ВВК.

Действующим законодательством не предусмотрено, что военнообязанный должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра, а наоборот - указано, что направить на ВВК - это обязанность ТЦК и СП.

Об этом рассказала адвокат, доктор юридических наук Наталья Опольская в интервью "Телеграфу", комментируя норму закона об обязательном повторном прохождении ВВК для ограниченно годных военнообязанных украинцев до 5 февраля 2025 года.

Она отметила, что, согласно Порядку организации и ведения воинского учета призывников, призывники, военнообязанные и резервисты должны проходить медицинский осмотр и лечение в учреждениях здравоохранения согласно решениям комиссий по вопросам постановки на воинский учет, направления для прохождения базовой военной службы или военно-врачебных комиссий районных (городских) ТЦК и СП, учреждений здравоохранения СБУ и тому подобное.

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"Из анализа данных норм можно сделать вывод, что соответствующие органы должны предоставить лицу направление и/или повестку с целью обеспечения надлежащего прохождения ВВК", - сказала юрист.

По словам Опольской, в законодательстве предусмотрено, что военнообязанные, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

"То есть действующее законодательство создает обязанность для военнообязанного - пройти ВВК, для ТЦК и СП - направить на ВВК и для комиссии ВВК - провести медосмотр", - пояснила эксперт.

Опольская отметила: в Правилах воинского учета предусмотрено, что призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть по вызову в ТЦК и СП в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях для прохождения медицинского осмотра. И действующим законодательством не предусмотрено, что военнообязанный должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра, а наоборот - указано, что это обязанность ТЦК и СП направить на ВВК.

"Однако, нарушения нет только при условии, что ТЦК и СП не направлял ограниченно годного военнообязанного на ВВК, а военнообязанный в свою очередь выполнил все требования законодательства по обновлению своих данных", - обращает внимание юрист.

Что касается формального статуса, военнообязанный, который не успел перепройти ВВК до 5 февраля, не будет признаваться автоматически годным к военной службе или наоборот. По словам Опольской, его статус останется как военнообязанного, который был признан ограниченно годным к военной службе и который подлежит повторному медицинскому осмотру с целью определения годности к военной службе.

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Как писал УНИАН, 4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус "ограниченно годный" был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев для того, чтобы военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов.

Таким образом, военнообязанные граждане, которые ранее имели статус "ограниченно годный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Сделать это надо до 5 февраля 2025 года.

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