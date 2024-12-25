Адвокат Дмитрий Дончак объяснил сколько времени военно-врачебные комиссии (ВВК) могут рассматривать документы о подтверждении непригодности к военной службе.

Он отметил, что согласно п. 2.1. разд. 2 Положения о военно-врачебной комиссии, постановления ВВК оформляются свидетельством о болезни, справкой, протоколом заседания штатной ВВК.

"Согласно п. 3.8. разд. 3 Положения о военно-врачебной комиссии, во время действия особого периода постановления ВВК районных, городских ТЦК о непригодности к военной службе военнообязанных оформляются свидетельствами о болезни в трех экземплярах, которые не позднее 10-дневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВВК областных ТЦК, направляются на утверждение в штатные ВВК согласно административно-территориальной зоны ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы", - сказал он.

Специалист подчеркнул, что постановление районной ВВК направляют в областную ВВК, после чего не позднее 10 дней направляют на утверждение в штатную ВВК.

Адвокат пояснил, что процедура проверки заключения ВВК и утверждения решения может длиться очень долго, и в зависимости от загруженности региональной ВВК этот срок может составлять несколько месяцев.

"Формально согласно п 22.3. разд. 22 Положения о военно-врачебной комиссии, постановления ВВК, которые не подлежат утверждению (контролю) штатной ВВК, оформляются в день медицинского осмотра и выдаются на руки лицу, прошедшему медицинский осмотр - это в случае признания годным или ограниченно годным. Если же речь идет о непригодности, тогда согласно этого же пункта 22.3., срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет до 5 календарных дней после окончания медицинского осмотра", - добавил эксперт.

Но при этом Дончак отметил, что на самом деле эти сроки почти никогда не соблюдаются.

Он уточнил, что если все допустимые законодательством сроки прошли, можно сначала написать заявление-обращение с требованием сообщить о состоянии рассмотрения постановления ВВК, а затем (после получения отрицательного ответа, или ответа без указания четких сроков, или в случае игнорирования запроса) можно написать жалобу на бездействие соответствующих лиц областной и/или региональной ВВК относительно длительного нерассмотрения постановления о признании непригодным к военной службе.

Прохождение ВВК: новости

Военнообязанные смогут получить электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии через приложение "Резерв+" без необходимости посещать территориальные центры комплектования. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, соответствующий механизм планируют разработать до конца февраля 2025 года.

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