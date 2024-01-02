Женщины, которые стали на военный учет, должны будут выполнять требования военкоматов о прохождении ВВК, сообщать об изменении места жительства, семейного положения и так далее.

В связи с резонансом вокруг нового законопроекта о мобилизации, в Украине активно обсуждают вопрос постановки на воинский учет женщин. Адвокат Мария Левченко объяснила, кому из украинок обязательно становиться на учет в 2024 году.

Как уточнила юристка, в новом законопроекте добавили уточнение, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, обязаны стать на военный учет.

По словам Левченко, соответствующая норма действовала и раньше. При чем она касается всех женщин, окончивших медицинское учреждение, даже если они никогда не работали по полученной специальности.

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"Если они этого не сделают, то в 2024 году их ждет административная ответственность за нарушение требования. Кстати, есть еще один законопроект 10379, которым вводятся очень большие штрафы, в частности до 17 тысяч гривень за нарушение требований ведения военного учета, несообщение о семейном положении, или обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством", – подчеркнула адвокат.

Кроме того, она упомянула о постановлении Минобороны Украины под номером 313. В нем содержится перечень специальностей, причастных к медицинским, в частности – психология.

"Согласно этому перечню, женщины пока не будут вынуждены становиться на военный учет. Пока это требование остается добровольным. Но если вы уже встали на учет, то вы будете вынуждены подчиняться действующим нормам закона в отношении военного долга и службы, так же как и мужчины. Также на женщин распространяются такие же требования к военному учету, службе, отсрочке", – объяснила Левченко.

При этом адвокат добавила, что женщины, которые стали на военный учет, должны будут выполнять требования военкоматов о прохождении ВВК, сообщать об изменении места жительства, семейного положения и так далее.

Мобилизация в Украине

В Киевской области сотрудники ТЦК и полиции получили приказ проверять мужчин на блокпостах. Перед ними была поставлена задача "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации".

Тем временем заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что в Верховной Раде не будут выносить на рассмотрение законопроект о мобилизации, поданный в парламент 25 декабря 2023 года. Будет проводиться работа над копромиссным законопроектом.

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