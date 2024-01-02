Кроме того, до 6 января в области проводятся мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп.

В Киевской области комендатуре и сотрудникам полиции поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах. Об этом сообщил Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки в ответ на запрос "Украинской правды".

"С целью содействия военному командованию во внедрении и осуществлении мероприятий правового режима военного положения, в соответствии с пунктами 5.4.2. протокола заседания оперативного штаба совета обороны Киевской области от 18 декабря №229, Главному управлению Национальной полиции в Киевской области, Управлению патрульной полиции в Киевской области ГПП, Комендатуре Киевской области поставлена задача: "во взаимодействии проработать и внедрить дополнительные меры на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, что совершили нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушили правила воинского учета", – говорится в документе.

В Киевском областном ТЦК подчеркнули, что сотрудничают с сотрудниками полиции и действуют только в рамках действующего законодательства.

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Отмечается, что с 26 декабря 2023 года и по 6 января 2024 года на территории Киевской области проводятся "мероприятия, предусмотренные частью первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения". Речь идет о мероприятиях по выявлению разведывательно-диверсионных групп. При этом в ответе на запрос журналистов в ТЦК не уточнили, внедрены ли меры по поиску уклонистов на блокпостах лишь на этот период.

Мобилизация в Украине: последние новости

В Верховной Раде не будут выносить на рассмотрение законопроект о мобилизации, поданный в парламент 25 декабря 2023 года, в нынешнем виде. Как отметила Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, будет проводиться работа над копромиссным законопроектом.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал снижение мобилизационного возраста с 27 лет до 25. По его словам, альтернативы этому шагу на данный момент нет.

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