Состоится заседание профильного комитета ВР, где заслушают руководителей на уровне Вооруженных Сил Украины, отвечающих за мобилизационные мероприятия.

В Украине полным ходом идет мобилизация, и некоторые зафиксированные на видео случаи "скручивания" военнообязанных представителями военкоматов вызывают вопросы. Поэтому такие вопиющие истории рассмотрит Комитет ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил член профильного комитета Верховной Рады, представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

"К сожалению, есть мобилизационные методы, которые нас, членов Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, не удовлетворяют", — сказал он.

Видео дня

Поэтому уже инициировано заседание комитета, где заслушают руководителей на уровне Вооруженных Сил Украины, которые отвечают за мобилизационные мероприятия, по резонансным случаям, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам. Вениславский назвал это "неправильным механизмом".

Также он рассказал, не называя фамилии, что одному из народных депутатов, члену его комитета, также на улице вручили повестку.

Мобилизация в Украине 2023

7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила на 90 дней действие военного положения и мобилизации.

Накануне Кабмин утвердил новый порядок бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Предприятие может забронировать до 50% работников.

Повестка для уточнения учетных данных

Повестка для прохождения медкомиссии

Повестка-призыв в ВСУ

Мобилизационное распоряжение

Повестки могут вручать:

работники органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица военного комиссариата и ТЦКСП - территориального центра комплектования и социальной поддержки;

руководители ЖЭКа, ОСМД.

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