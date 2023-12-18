Евгений Дикий отметил, что сотрудников ТЦК поставили в такие условия, в которых приходится импровизировать, хотя Рада может решить проблему двумя законами.

На территориальные центры комплектования переложили вопросы, которыми должны заниматься депутаты. До сих пор в Украине действует законодательство мирного времени, что дает возможность уклонятся от службы, из-за чего военкомы начинают импровизировать.

"ТЦК сейчас поставлены в довольно глупую ситуацию, когда в Украине действует законодательство, фактически присущее законодательству мирного времени. Благодаря этому есть множество вариантов для уклонения от мобилизации, а с ТЦК требуют результат", - рассказал ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий в интервью изданию "Фокус".

По его словам, в связи с этим ТЦК импровизируют – доходит до рейдов по спортзалам или ночным клубам, а также до насильственного затягивания в призывной пункт.

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"Когда человека вытаскивают из маршрутки и забирают в ТЦК, то это уже почти похищение и такие случаи надо пресекать и наказывать очень жестко. Таким образом удается только мобилизовать несколько человек, а ненависть к армии зарождается у многих", - уверен Дикий.

При этом он указал, что многие военкомы поступают так не от хорошей жизни, а из-за постоянного давления, требований свыше улучшить показатели мобилизации, поэтому проблему решить сможет лишь Верховная Рада. Ветеран считает, что нужно принять два закона - о предельном сроке военной службы даже во время войны и уголовном наказании за уклонение от воинского учета.

Кроме того, он указал, что Рада пытается усилить мобилизацию, поэтому идет работа над отменой отсрочки по второму высшему образованию. Эту лазейку часто используют, чтобы уклониться от призыва.

"Отмена отсрочки для получения второго высшего образования способна увеличить мобилизационный ресурс до 80 тысяч человек. Поскольку это люди с первым высшим образованием, то их можно сразу отправлять на 3–4-месячные курсы лейтенантов, чтобы они впоследствии возглавляли отделения и взводы", - объяснил Дикий.

Мобилизация в Украине - что говорят эксперты

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что в Украине есть достаточно большой мобилизационный ресурс. На фронт можно отправить, по меньшей мере, 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей.

По его словам, для этого нужно лишь уменьшить правоохранительным ведомствам квоту на бронирование.

В свою очередь военный эксперт Роман Свитан указал, что для ВСУ нужно хотя бы 300–350 тысяч высококвалифицированных профессионалов и новейшей техники.

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